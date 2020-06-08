В «Nur Otan» назначили новых партийных кураторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Бюро Политсовета обновлен состав партийных кураторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата партии «Nur Otan».

Как отметил первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек, в рамках инициированной Елбасы «перезагрузки» партии принято решение о проведении плановой ротации среди партийных кураторов через каждые три года.

В этой связи, куратором сферы образования по линии партии стал Бейбит Мамраев. Сферу поддержки занятости и социально-уязвимых слоев населения будет курировать Артур Платонов. Аграрный сектор – Берик Оспанов. Вопросами поддержки молодежи по линии партийного кураторства займется Геннадий Шиповских.

«Все кандидатуры – депутаты нашей фракции в Мажилисе, имеющие большой опыт работы. Особо хочу поблагодарить предыдущих кураторов, более трех лет плодотворно проработавших на данном общественном направлении работы партии. Абдиманап Бектурганов руководил рабочей группой по рассмотрению проекта закона «О статусе педагога». Жексенбай Дуйсебаев выступил инициатором и руководителем значимого для развития сельского хозяйства страны законопроекта «О пастбищах». Айгуль Нуркина является инициатором законопроектов по вопросам защиты материнства и детства, инклюзивного образования и противодействия семейно-бытовому насилию. Жулдыз Омарбекова, несмотря на короткий срок кураторства, приняла участие в разработке поправок в гражданский процессуальный кодекс», - сказал Бауыржан Байбек.

В ходе рабочего совещания первый зампред партии «Nur Оtan» также обратил внимание на необходимости изменения формата и методов работы партийных структур.

По его словам, следует активнее работать с избирателями, оперативно реагировать на резонансные проблемы, привлекая к выработке решений уполномоченные органы. В таком формате уже работают обновленные Комитет партийного контроля (КПК), Республиканский общественный совет по противодействию коррупции (РОСПК), Совет по поддержке семьи, женщин и защиты прав детей.

«В рамках поручения Лидера партии Нурсултана Назарбаева по перезагрузке «Nur Otan» сегодня усилена работа наших общественных советов. Только за первый квартал текущего года РОСПК и КПК рассмотрели порядка 2,5 тыс. вопросов, в том числе по реализации «Пяти социальных инициатив», ряда государственных программ, а также по противодействию коррупции. В целом, работа парткураторов должна быть максимально публичной. Каждый должен иметь свой аккаунт в социальных сетях, регулярно освещать свою работу и отвечать на вопросы людей», - подчеркнул Бауыржан Байбек.



