В Nur Otan назначен руководитель предвыборного штаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan», Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев назначил руководителем предвыборного штаба Бауыржана Байбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Nur Otan может гордиться историей своего успеха, партия обладает опытом проведения реформ, политической воли, реализации всего намеченного. Программу партии надо исполнить, я уверен, что она будет исполнена. Она позволит обеспечить в дальнейшем модернизацию нашей страны, повысить качество жизни всех казахстанцев», - сказал Нурсултан Назарбаев на ХХ съезде партии.

По словам Елбасы, для успешного проведения электоральной кампании нужно организовать слаженную работу республиканского и региональных штабов.

«Кандидатам, активистам, доверенным лицам следует посетить все регионы, дойти до каждого избирателя, на простом, доступном языке следует рассказать, что предлагает партия, почему только она может обеспечить дальнейшее развитие – предлагать такие программы, осуществлять такие программы», - отметил председатель партии.

«В качестве руководителя республиканского предвыборного штаба предлагаю моего заместителя по партии – Байбека Бауыржана. Ему необходимо определить персональный состав членов штаба, организовать электоральную кампанию, работать со всем областными штабами, акимами и нашими активистами», - заключил Н. Назарбаев.



