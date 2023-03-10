В новых спорткомплексах должны быть предусмотрены все условия для людей с особыми потребностями — Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней и Центра инновационного творчества школьников, а также посетил новый спортивный комплекс «CHAMPION», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.