В новом проекте закона ужесточаются меры против распространения наркомании в обществе – Гульдара Нурумова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульдара Нурумова входит в рабочую группу по рассмотрению законопроектов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотиков и различных психотропных и сильнодействующих веществ. Рабочая группа занимается вопросами внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. О том, почему борьба с наркотиками должна принять общенациональный характер, мажилисмен рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Гулдара Алданышевна, Вы депутат Мажилиса двух созывов от родной Вам Жамбылской области. Хотелось бы услышать от Вас о ситуации с профилактикой наркомании в жамбылском регионе и о той законотворческой работе по противодействию распространению наркомании, которую осуществляют депутаты Мажилиса Парламента РК.

- Прежде всего, хочу напомнить о пагубном влиянии различных психотропных и наркотических веществ на организм человека, - говорит спикер. - В своем обращении к народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большую угрозу здоровью нации, исходящую от растущего потребления синтетических наркотиков. Только за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в десять раз. Президент отмечает, что синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее, они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Учитывая масштаб этой крайне опасной социальной болезни, считает наш Президент, борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

- Насколько сложна ситуация в Жамбылской области?

- Об этом можно судить по тем фактам, что на фоне общего роста наркомании среди молодежи наблюдается тенденция вовлечения в процесс подростков и даже детей. Это вызывает большую тревогу и указывает на проблемы, которые надо вместе всем отрабатывать.

Самая дешевая и популярная синтетика в современном Казахстане – это мефедрон, «кристаллы», «спайс», «скорость», «марка». Так называемый Даркнет - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, - наполнен объявлениями о продаже наркотиков. Любой подросток может туда зайти. Сегодня наши дети, подростки подвержены воздействию психоактивных веществ и повышенному риску развития долгосрочных последствий, так как в первую очередь поражается головной мозг, а отсюда и все симптомы, на которые родители должны сразу реагировать, обращать внимание на изменения в поведении и главное не бояться обратиться к врачу. Законодательством предусмотрено обследование и лечение несовершеннолетних на анонимной основе.

Борьба с синтетическими наркотиками до недавнего времени была затруднена в плане их определения в биологических средах человека, так как легкость изменения их формулы делала их невидимыми для существующих на тот момент методик. Для решения этой проблемы, благодаря содействию местных исполнительных органов, в Жамбылской области Центром психического здоровья были приобретены два газожидкостных хроматографа для определения алкоголя и наркотических веществ в биологических средах.

В ходе наших депутатских поездок по регионам мы посещаем Центры психического здоровья, встречаемся с пациентами, с врачами. С нами также едут представители неправительственных организаций, которые активно занимаются этими вопросами. И уже на местах обсуждаем проблемы наркомании. 27 мая совместно с медицинским сообществом, представителями НПО посетили Центр психического здоровья в Караганде. Неоднократно бывала в Центре психического здоровья в Таразе, медики демонстрировали материально-техническое оснащение этих центров, медицинское оборудование, передовые методы диагностики и лечения. Приобретенные хроматографы открывают новый этап в развитии исследований. Достаточно сказать, что этот высокоточный прибор Жамбылская область получила первой среди лечебно-профилактических учреждений Казахстана.

- Насколько эффективны профилактические методы, которые используют в Жамбылской области?

- Профилактика зависимости от психоактивных веществ среди молодежи, активное формирование установки на здоровый образ жизни являются основными направлениями деятельности как учреждений здравоохранения Жамбылской области, так и в целом в Казахстане.

Для объединения усилий всех ведомств и учреждений в решении этой проблемы в ноябре 2022 года в Таразе провели областной форум по пропаганде здорового образа жизни. В числе 500 участников этого форума были руководители органов образования и здравоохранения, председатели родительских комитетов школ, представители полиции, прокуратуры, общественных организаций.

В мае 2023 года в Таразе состоялась республиканская научно-практическая конференция: «Современный взгляд на психическое здоровье», где был проведен мастер-класс по сохранению и укреплению психического и физического здоровья. 200 специалистов центров психического здоровья приехали из всех регионов Казахстана для участия в этой конференции, где освещались вопросы использования современных технических средств для оценки психического статуса. В работе конференции также приняли участие ученые Республиканского научно-практического центра психического здоровья, Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

- Что Вы можете сказать о поддерживающей терапии при лечении наркозависимых пациентов?

- С октября 2008 года в Республике Казахстан применяется поддерживающая терапия агонистами опиоидов для лечения опиоидозависимых пациентов (ПТАО). На сегодняшний день открыто 16 кабинетов ПТАО в 12 регионах Казахстана. Проводится дальнейшая работа по открытию кабинетов еще в 8 регионах страны.

Лекарственным средством, используемым в этой программе в Казахстане, является метадона гидрохлорид - синтетический опиоидный агонист, имеющий сходное с морфием и героином действие и внесенный в Казахстанский национальный лекарственный формуляр приказом министра здравоохранения РК еще в 2021 году. Этот препарат обладает высокой способностью воздействовать на патогенетические механизмы формирования опиоидной зависимости, что сопровождается эффективным купированием синдрома отмены опиатов, а также подавлением потребности в повторном приёме к опиатам (опий, героин, морфин и другие). Происходит это за счёт блокирования опиатных рецепторов мозга, не давая ожидаемого эйфорического эффекта.

Результат оценки процесса и качества услуг по предоставлению ПТАО в Казахстане показывает, что большая часть пациентов и специалистов оценивают данное лечение как эффективное и приемлемое для страны, то есть сами пациенты и врачи говорят о положительном клиническом результате проводимого лечения.

Будучи в карагандинском Центре психического, здоровья, мы общались как с врачами, так и с самими пациентами. На сегодняшний день такие пациенты довольны лечением, они возвращаются в социум, в семью, у них появляется желание работать, зарабатывать деньги и жить нормальной полноценной жизнью. Они объясняют, что у них полностью пропала тяга к употреблению опиума, нет так называемой «ломки», они не испытывают никакой эйфории, повысилась работоспособность. Им хочется жить. Единственным неудобным моментом является то, что пациентам необходимо ежедневно утром приходить в центр психического здоровья для приема Метадонта.

Отмечу, что программа ПТАО закреплена нормативно приказом министра здравоохранения РК в 30 ноябре 2020 года, определены порядок и показания для назначения ПТАО.

- Гулдара Алданышевна, Вы входите в рабочую группу по рассмотрению двух законопроектов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотиков и различных психотропных и сильнодействующих веществ. Расскажите, пожалуйста, о разработке изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотических средств?

- Только за последние шесть лет полицейскими в Казахстане выявлено более 50 тысяч фактов немедицинского потребления и хранения наркотиков, а на рассмотрение в суды направлено лишь 30 тысяч материалов, то есть 44%. Доля отказных материалов по реабилитирующим основаниям составила 56%, или более 20 тысяч фактов. Это снижает эффективность профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и позволяет виновным избежать наказания.

Это очень актуальные вопросы для нашего общества на сегодняшний день, и Глава государства, правительство уделяют этому большое внимание. Тем более, сейчас молодежь усиленно вовлекается в этот процесс. Активно участвую в рассмотрении данного законопроекта, вношу свои поправки. Работаем над тем, чтобы был качественный законопроект, который мог бы поставить заслон распространению наркотических веществ в нашем казахстанском обществе. В законопроекте отмечается, что в целом наркоситуация в стране остается сложной, и одним из главных не решенных пока вопросов является отсутствие механизма организации системной профилактики наркомании.

Законопроектом вносятся поправки в Уголовный, Уголовно-Процессуальный Кодексы и Кодекс РК «О здоровья народа и системе здравоохранения», а также в законы РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими» и «О профилактике правонарушений.

Какие именно предлагаются поправки. Для повышения эффективности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств рабочая группа предлагает перевести часть 1-ю статьи 256 УК «Незаконное обращение с наркотическими и психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» в административную юрисдикцию.

При этом исключение признака «в общественных местах» при немедицинском потреблении наркотических средств (новая статья 440-1 КоАП) позволит обеспечить полный запрет немедицинского употребления наркотиков» и вводит уголовную ответственность за его незаконный оборот.

Сегодня идет активное наращивание потенциала незаконного наркопроизводства в стране. В связи с этим в законопроекте предусматривается установление уголовной ответственности за незаконный оборот и производство сильнодействующих веществ внутри страны.

Действующим Уголовным Кодексом на сегодняшний день преследуется только их контрабанда. Изменения в наших законах должны способствовать гармонизации законодательства в этой сфере на пространстве ЕАЭС. В целом законопроект направлен на совершенствование системы государственного и общественного противодействия наркомании наркобизнесу в Республике Казахстан. Ожидается, что проект Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых влияний из государственного бюджета.

По новому законопроекту противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров усиливается ответственность, правила обращения с наркотическими средствами. Ужесточается ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку сильнодействующих и ядовитых веществ, психотропных, аналогов, прекурсоров, инструментов и оборудования для их изготовления. Вырастут сроки лишения свободы – до пяти лет. Увеличиваются размеры штрафов.

В общем, в новом проекте закона ужесточаются меры противодействия распространению наркомании в обществе.