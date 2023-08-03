В новом формате прошла встреча акима Карагандинской области с жителями Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Балхашцы оценили новый формат встречи с акимом области, руководителями управлений, полиции и департамента экологии – через электронную очередь, без привычных микрофонов и аудитории в зале. Жители остались довольны тем, что имели возможность обратиться к руководителям всех необходимых управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В холле ДК металлургов Ермаганбет Булекпаев вместе с коллегами отвечал на вопросы горожан. Встреча длилась 2,5 часа. За это время обратились 69 человек. Почти каждый второй пришел к акиму области.

Водоснабжение – это то, что балхашцев волнует в первую очередь. Талон к Ермаганбету Булекпаеву под №1 получила группа совета ветеранов - во главе с председателем Тайтолеу Жумановым.

Активисты высказали свои предложения по решению проблемы дефицита воды. Для улучшения экологии озера Балхаш считают необходимым изменить в бухте систему дамб, чтобы избавиться от зарослей камыша.

«Расходуем неумеренно пресную питьевую воду... Поливаем огороды. Она используется комбинатом на санитарно-бытовые нужды. Кроме того, работают и потребляют эту воду автомойки. Нужно это отрегулировать, чтобы использовалось оборотное водоснабжение. Нас поняли, записали все предложения. Встречей довольны», - говорит Тайтолеу Жуманов.

В приоритете у жителей также благоустройство, качество социальной инфраструктуры и дорог, развитие туризма. Кроме того, поднимали земельные вопросы, тарифообразования, социальной помощи и медицинских услуг.

Обращались и с локальными вопросами. Пожаловались на работу «Казпочты»: подписчикам в Балхаше газеты доставляют с большой задержкой.

Просили увековечить имя учителя Зинитуллы Далибаева, стоявшего у истоков образования в городе.

На встречу также пришла общественница из Алматы Айгерим Тлеубай, чтобы рассказать о проектах по экологической безопасности. Вместе с единомышленниками она возглавляет в Балхаше школу, направленную на заботу об озере Балхаш.

По мнению балхашской общественницы Анар Адамбековой, новый формат встреч интересный и он точно соответствует концепции «Слышащее государство».

«Важно, чтобы он был эффективным. Здесь находятся руководители всех подразделений. Если человек не удовлетворен ответом, он может напрямую обратиться к главе региона. Считаю, это правильно, каждый вопрос должен решаться на своем уровне», – отметила советник акима Балхаша.

Для посетителей с детьми организовали игровую зону.