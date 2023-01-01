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    В новогоднюю ночь выявили свыше 1000 правонарушений в Туркестанской области

    1 Января 2023, 18:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с приказом МВД РК Марата Ахметжанова, в этот праздничный день личный состав ДП Туркестанской области нёс службу в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Так, 31 декабря в Туркестанской области зарегистрировано 15 преступлений, из которых 10 раскрыты. По области было составлено 1023 административных протокола. Установлен 1 факт управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. На штрафстоянку водворено 13 автомобилей.
    Туркестанская область ДТП МВД РК
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