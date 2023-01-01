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    В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей

    1 Января 2023, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 240 малышей, 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей, и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.

    В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.
    Минздрав РК Общество Новый год
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