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    В новогоднюю ночь 15 казахстанцев полужили ожоги из-за фейерверков

    4 Января 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 16 тысяч единиц несертифицированной пиротехники изъяли в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 25 декабря по 3 января в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Все эти дни полицейские совместно с сотрудниками ДЧС осуществляли контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий.

    Так, за нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП «Незаконная торговля» – 829, по статье 436 КоАП «Применение в не отведенных местах» – 11, по статье 483 КоАП «Нарушение порядка хранения и перевозки» – 2 человека.

    Кроме того, в новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, среди пострадавших 6 несовершеннолетних. К примеру, в столице 1 января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук.

    Еще одно происшествие произошло в Астане по ул. Нажимеденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался. Всего с начала ОПМ изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции.


    Фото: polisia.kz
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