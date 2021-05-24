Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    В Норвегии разрабатывают датчик для работы на Луне

    24 Мая 2021, 21:55

    ТРОНХЕЙМ. КАЗИНФОРМ - Исследователи крупнейшего европейского независимого Центра по прикладным исследованиям, технологиям и инновациям в норвежском городе Тронхейме (Sintef) совместно австралийским Университетом Вуллонгонга разработали микросенсор, который может измерять влияние излучения на тела космонавтов, отправляющихся на околоземную орбиту, в том числе и на Луну. Прибор позволяет измерять радиацию и ее влияние на космонавтов во время космических путешествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sintef.

    «Сенсор, произведенный из силикона, заключен в биологический материал, имитирующий человеческую ткань», - отметила исследователь Анджела Кок, которая вместе с коллегой по исследованию Марко Поволи из Sintef MiNaLab разработала технологию измерения сенсора.

    Это означает, что датчик будет воспринимать лучи так же, как и клетки. По ее словам, с помощью определенных алгоритмов можно рассчитать точный ущерб, который радиация наносит организму на всем протяжении вплоть до клеточного уровня.

    Изначально в Sintef разработали датчик для лечения рака протонным пучком до того, как им заинтересовалось Европейское космическое агентство. Исследователи планируют разработать прототип и испытать его в радиационных лабораториях.

    В настоящее время космонавты используют дозиметры для измерения радиации, которое пока не позволяет измерить повреждение клеток. По данным НАСА, космонавт может подвергнуться воздействию радиации от 50 до 2 тысяч миллизиверт (мЗв) во время шестимесячной космической экспедиции.

    Автор:

    Ильяс Омаров

    Наука Безопасность Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
    Британские астрономы зафиксировали самый мощный космический взрыв в истории
    Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки
    Развивать рынок услуг космомониторинга предлагают в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров