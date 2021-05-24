В Норвегии разрабатывают датчик для работы на Луне

ТРОНХЕЙМ. КАЗИНФОРМ - Исследователи крупнейшего европейского независимого Центра по прикладным исследованиям, технологиям и инновациям в норвежском городе Тронхейме (Sintef) совместно австралийским Университетом Вуллонгонга разработали микросенсор, который может измерять влияние излучения на тела космонавтов, отправляющихся на околоземную орбиту, в том числе и на Луну. Прибор позволяет измерять радиацию и ее влияние на космонавтов во время космических путешествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sintef.

«Сенсор, произведенный из силикона, заключен в биологический материал, имитирующий человеческую ткань», - отметила исследователь Анджела Кок, которая вместе с коллегой по исследованию Марко Поволи из Sintef MiNaLab разработала технологию измерения сенсора.

Это означает, что датчик будет воспринимать лучи так же, как и клетки. По ее словам, с помощью определенных алгоритмов можно рассчитать точный ущерб, который радиация наносит организму на всем протяжении вплоть до клеточного уровня.

Изначально в Sintef разработали датчик для лечения рака протонным пучком до того, как им заинтересовалось Европейское космическое агентство. Исследователи планируют разработать прототип и испытать его в радиационных лабораториях.

В настоящее время космонавты используют дозиметры для измерения радиации, которое пока не позволяет измерить повреждение клеток. По данным НАСА, космонавт может подвергнуться воздействию радиации от 50 до 2 тысяч миллизиверт (мЗв) во время шестимесячной космической экспедиции.



