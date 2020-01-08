В ночь на 11 января произойдет лунное затмение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первое лунное затмение 2020 года произойдет в ночь с 10 на 11 января согласно астрономическому календарю года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Затмение луны будет полутеневым с максимальной фазой 0,89. В земную полутень погрузится южная часть лунного диска, которая не изобилует морями, поэтому потемнение будет незначительным, сообщается на сайте журнала «Все о космосе».

Первое касание Луны земной полутени произойдет в 23 часа 07 минут по времени Нур-Султана, максимальная же фаза затмения наступит через 2 часа, в 01 час 11 минут 11 января, полностью Луна выйдет из земной полутени в 03 часа 12 минут.

Затмение смогут увидеть казахстанцы, а также жители стран Центральной Азии, лунное затмение будет видно на всей территории России, в Украине, Беларуси, Молдавии, Прибалтике и на Кавказе.

Согласно статистике, наступивший 2020 год станет рекордсменом по количеству затмений – земляне станут свидетелями шести затмений, двух солнечных и четырех лунных. И если два затмения Солнца на протяжении года происходят постоянно, то четыре затмения Луны в следующий раз произойдет только в 2038 году.

Крупнейшими астрономическими событиями 2020 года будут полное и кольцеобразное солнечные затмения.

