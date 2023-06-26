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    В НИТ прокомментировали информацию о том, что сервисы Egov.kz расположены в США

    26 Июня 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились сообщения о том, что все сервера, обеспечивающие работу портала Электронного правительства Республики Казахстан, расположены в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию опровергли в АО «Национальные информационные технологии».

    «Все сервера Электронного правительства Республики Казахстан находятся на территории страны», – сообщили в пресс-службе акционерного общества.

    Ранее в Казнете уже писали о том, что портал Электронного правительства РК размещен на зарубежных серверах, однако тогда в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК также заявили, что все сервера, обеспечивающие работу портала, расположены на территории Казахстана.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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