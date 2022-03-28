В Нидерландах Наурыз мейрамы совместно отпраздновали представители Казахстана, Узбекистана, Турции и Азербайджана

ГААГА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Нидерландах совместно с посольствами Узбекистана, Турции и Азербайджана организовало в городе Гааге проведение весеннего праздника Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Под открытым небом в парке «Westbroekpark» собралось порядка 600 казахстанцев, проживающих в разных уголках Нидерландов и соседней Бельгии; местных жителей, а также гостей из стран СНГ.
С приветственным словом выступил Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев.
«Я очень рад разделить этот день с вами. Наурыз – это особенный праздник для нас с вами. Я от всей души желаю мирного неба над головой, гармонии и процветания в ваши дома», - поздравил гостей мероприятия казахстанский дипломат.
Кроме того, посольство Казахстана организовало для гостей турнир по национальным играм – асык и перетягивание каната. Была организована фотозона в национальном стиле: юрта с предметами быта казахского народа. Гости смогли примерить на себя камзол и чапан, попить чай из кесе, познакомиться со словами назидания великого Абая.
В мероприятии также принял участие проживающий в г. Гааге Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов. В комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» К. Абдрахманов отметил, что это фактически первое массовое мероприятие, организуемое дипломатическим корпусом в связи пандемией COVID-19.
Мне как международному сотруднику очень приятно, что моя страна на таком высоком уровне отмечает общий праздник. Символично, что к мероприятию присоединились посольства Узбекистана, Турции, Азербайджана. Уверен, что круг организаторов, безусловно, будет расширяться.
Особенно важно, что такое мероприятие и демонстрация нашего единства, сплоченности в это непростое время, в котором мы с вами живем и наблюдаем события на международной арене. Также важно, что Наурыз символизируется со сплоченностью, единством, с мирным сосуществованием.
И мне сегодня в своей роли Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств очень важно через эти яркие примеры показывать международному сообществу, и в данном случае обществу Нидерландов, насколько важно обеспечивать мирное сосуществование наших многонациональных, многоконфессиональных обществ. Интегрировать эти разнообразные общества. И считаю, что цель этого праздника достигнута.
Это все делается не для того, чтобы провести фестиваль, показать концертную программу, а именно через демонстрацию богатства нашей культуры, глубины обычаев и традиций казахского народа показать, что мы сегодня идем по пути реформ, связанных с глубокими преобразованиями нашей общественной жизни. Поэтому я сегодня с большим удовольствием в своем приветственном слове призвал казахстанцев вместе трудиться за Новый Казахстан», - сказал Кайрат Абдрахманов.