В нескольких школах Атырау не успеют закончить ремонт до сентября

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в большинстве школ до 1 сентября не успеют завершить ремонт. Школьников будут распределять по другим учебным заведениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель по финансам и экономике городского отдела образования Ерлан Балмуханов, работы в школах №№ 19, 22, 27, 31, 13 начались в начале июля. По договору они должны проводиться от 3,5 до 6 месяцев. Школы №№ 22, 31 и 13 успевают завершить процесс к 1 сентября. Вопрос когда и где начнется учебный год решается. У школ №№ 19,27 объем работ намного больше. Школьники будут учиться в других школах.

«Самой проблемной остается городская школа-гимназия №30. Проект ремонта разработан и находится на госэкспертизе. Планируется начать ремонт этой осенью, чтобы успеть завершить его к следующему учебному году. Во время ремонтных работ ученики начальных классов будут учиться в турецком лицее для девочек, ученики 5-11 классов - в соседних двух колледжах. Кабинеты сейчас обустраивают, устанавливают интерактивные панели и все необходимое для учебного процесса», - сообщил Ерлан Балмуханов.

Что касается обеспечения школьников горячим питанием, то как и в прошлые годы, его обеспечат для учащихся начальных классов. Сейчас идут конкурсы по поставщикам на уровне областного управления образования.

Ранее сообщалось, что одну из школ Петропавловска не успевают отремонтировать до начала учебного года. Аким Петропавловска Серик Мухамедиев возмутился темпами ремонта школ.