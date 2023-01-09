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    В нескольких регионах страны учащиеся и студенты первой смены учатся дистанционно

    9 Января 2023, 07:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В нескольких регионах страны из-за ухудшения пог8одных условий занятия в школах и колледжах первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».

    По информации управления образования ВКО, 9 января в связи с гололедом занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения: с 0 по 11 классы в Глубоковском районе (Белоусовская СШ. О.Бокея. Прогресовская СШ Ы.Алтынсарина, Верх-Берёзовская СШ., Ново-Иртышская СШ, Тархановская СШ, Всёловская СШ, Придгорненская СШ, Придгорненская СШ, детский-сад Быструшинский СШ, Кожоховский СШ, Берёзовская СШ, Черемшанская СШ, Белоусовская, Уваровская СШ НШ А. Байтурсынова М. Габдулина, Секисовская СШ, Верх-Берёзовская НШ Д. Кунаева).

    По информации управления образования Улытауской области, 9 января в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

    По информации управления образования Павлодарской области, занятия учащихся предшкольных, 1-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

    Также на дистанционное обучение из-за непогоды перешли учащиеся 0-11 классов первой смены в Кокшетау, а в Уральске - 1-9 классов.

    Кроме того, на дистанционный формат обучения перешли в ряде районов Костанайской области, Абайской области, Северо-Казахстанкой области и в Астане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Восточно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Образование Погода Абайская область Улытауская область
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