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    В нескольких регионах Перу ввели режим ЧП

    15 Января 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Перу в субботу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В стране продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов.

    «Чрезвычайное положение с 15 января на 30 дней вводится в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа, а также на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правительственной газеты El Peruano.

    После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные антиправительственные выступления. Они сопровождаются блокированием дорог, нападениями на аэропорты и здания органов власти. В столкновениях погибли более 40 человек, сотни пострадали.

    Власти Перу 20 декабря прошлого года объявили о высылке мексиканского посла, выразив недовольство прозвучавшими в Мехико заявлениями о политической ситуации в южноамериканском государстве. В тот же день глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что семья Кастильо получила политическое убежище на территории посольства в Лиме. Жена и дети бывшего президента 21 декабря прибыли в Мехико.

    Ранее Президент Перу Дина Болуарте в пятницу призвала Генеральную прокуратуру провести расследование для установления возможной причастности иностранных провокаторов к антиправительственным выступлениям в стране.

    Фото: AP Photo / Martin Mejia
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