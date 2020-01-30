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    В некоторых регионах снимают статус историко-культурных объектов в коммерческих целях – Актоты Раимкулова

    30 Января 2020, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова подняла проблему сохранения объектов историко-культурного наследия в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хочу обратить внимание на некоторые проблемные вопросы. В регионах повышается доступность объектов культуры и искусства населению. Теперь необходимо обеспечить посещение этих объектов, к примеру, необходимо разработать план посещения священных мест регионов учениками школ. Такую же работу можно проводить и со взрослым населением в целях их культурного и духовного просвещения. В целом необходимо рассмотреть все детали этой работы», - сказала Актоты Раимкулова.

    Вместе с тем министр отметила актуальность проблемы сохранения историко-культурных объектов в регионах.

    «В некоторых регионах есть факты отмены статуса историко-культурных объектов у некоторых зданий в целях их использования в коммерческих целях», - добавила Актоты Раимкулова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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