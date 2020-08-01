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    В некоторых дисциплинах легкой атлетики с 1 сентября откроется квалификация на Олимпиаду в Токио

    1 Августа 2020, 23:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - World Athletics приняла официальное решение об открытие с 1 сентября 2020 года квалификационного окна для марафонской дистанции и соревнований по спортивной ходьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Именно с этого дня представители данных легкоатлетических дисциплин смогут продолжить завоевание лицензий на Олимпийские игры в Токио. Всемирный руководящий орган легкой атлетики принял такое решение из-за опасений, связанных с коронавирусом - спортсменам становится все меньше и меньше стартов, на которых они смогли бы выполнить норматив.

    «Большинство престижных марафонов перенесены на осень или вовсе отменены. Но развитие пандемии ставит под вопрос, смогут ли оставшиеся события провести в этом году. Принимая во внимание тот факт, что спортсмены на выносливость ограничены в качественных выступлений в год, сегодняшняя ситуация значительно бы сузила их квалификационное окно без этой корректировки»,- сказал глава World Athletics Себастьян Коу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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