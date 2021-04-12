В науке без упорства и трудолюбия сложно достичь поставленных целей – Бахытжамал Айтмухамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В науке без упорства и трудолюбия сложно достичь поставленных целей. Так считает руководитель ГУ «Мемориальный музей имени академика Каныша Сатпаева» Бахытжамал Айтмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мемориальный музей является государственным учреждением, деятельность которого регулируется его уставом. В этой связи деятельность музея, прежде всего, направлена на осуществление образовательно-воспитательного процесса и целенаправленного распространения знаний о жизни и деятельности видного ученого, первого президента Академии наук Казахстана Каныша Имантаевича Сатпаева. Важным направлением работы музея является обеспечение сохранности подлинных документов, материалов и личных вещей ученого и других научно-исторических ценностей как части национального и историко-культурного наследия Казахстана. Также музей выполняет задачи по популяризации и пропаганде научного наследия великого ученого музейными средствами, то есть посредством своих экспозиций и выставок, путем организации вечеров и встреч с ветеранами геологии, студентами Сатпаев университета, школьниками, а также с помощью СМИ и социальных сетей», – сказала Б. Айтмухамбетова.

По ее словам, в целях активизации научной сферы ежегодно музей проводит республиканские, международные, областные научные конференции, в последнее время в онлайн-режиме, по вопросам научного наследия академика К.И. Сатпаева с участием ведущих специалистов Библиотеки Первого Президента - Елбасы, Национальной академии наук РК, Российского центра науки и культуры в столице, Томского политехнического университета, Архива Президента РК, Института истории и этнологии, Института геологии имени К.И. Сатпаева и других организаций.

«В связи с профессиональным праздником ученых – Днем науки – пожелала бы молодым казахстанским ученым, прежде всего, упорства и трудолюбия на избранной ими стезе, так как без этого сложно достичь поставленных целей», – сказала директор музея.

Фото: news.myseldon.com