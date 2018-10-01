Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 20 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Национальном музее РК в Астане произошел пожар

12 Октября 2018 13:44 507
Поделиться:
В Национальном музее РК в Астане произошел пожар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Национальном музее РК произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 12. 44.

«Поступило сообщение о горении аккумуляторных батарей на цокольном этаже блока №6 Национального музея РК по адресу Тауелсиздик, 54. Площадь возгорания по предварительным данным составила 5 кв.м. Пожар локализован в 13.05 и ликвидирован в 13.08. Жертв и пострадавших нет»,  - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

По данным Комитета, в тушении пожара было задействовано 18 сотрудников и четыре единицы пожарной техники Службы пожаротушения.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Кенжебекова Нургуль
Кенжебекова Нургуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив