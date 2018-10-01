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В Национальном музее РК в Астане произошел пожар
12 Октября 2018 13:44 507
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Национальном музее РК произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 12. 44.
«Поступило сообщение о горении аккумуляторных батарей на цокольном этаже блока №6 Национального музея РК по адресу Тауелсиздик, 54. Площадь возгорания по предварительным данным составила 5 кв.м. Пожар локализован в 13.05 и ликвидирован в 13.08. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
По данным Комитета, в тушении пожара было задействовано 18 сотрудников и четыре единицы пожарной техники Службы пожаротушения.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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