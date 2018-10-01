В Нацбанке рассказали об инвестировании средств ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана заявили, что средства Единого накопительного пенсионного фонда будут направлены в доходные и надежные проекты на рыночных условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в регуляторе в соответствии с поручением Главы государства, данным в рамках Послания народу Казахстана Нацбанком планируется предоставление долгосрочной тенговой ликвидности с целью обеспечения доступным кредитованием приоритетных проектов реального сектора экономики Казахстана.

«В настоящее время регулятор совместно с Правительством проводит работу по определению условий и механизма предоставления. В рамках проводимой работы рассматривается возможность использования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях, в том числе суммы средств, которые были запланированы, но не полностью использованы на инвестиции в соответствии с облигационной программой для банков на 2018 год на сумму 200 млрд тенге», - говорится в сообщении регулятора.

На сегодняшний день в рамках указанной облигационной программы для банков на 2018 год пенсионные активы ЕНПФ инвестированы на рыночных условиях в облигации банков на общую сумму 35 млрд тенге с доходностью 11,5-12% годовых, проинформировали в Нацбанке.

В регуляторе заявляют, что предоставление ликвидности будет осуществляться на принципах срочности, платности и возвратности в соответствии с текущими рыночными условиями, и в случае инвестирования пенсионных активов позволит обеспечить вкладчикам ЕНПФ получение реальной доходности на инвестируемые средства в среднесрочном периоде.

«Данные инвестиции будут не только доходными, но и надежными. Предоставленные средства будут направлены исключительно на реализацию приоритетных и рентабельных проектов, отобранных Правительством Республики Казахстан, через крупные банки второго уровня», - подчеркнули в Нацбанке.