В НАСА рассматривают запуск миссии на планету Венера в поисках следов жизни

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Космическое агентство НАСА может одобрить две планетарные научные миссии из предложенных четырех, в которые также входит миссия на планету Венера, которая, по словам ученных, поможет выяснить вероятность жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Говорится, что международная команда исследователей представила доказательства о возможных микробах на кислотных облаках Венеры, что указывают остатки фосфина – выделяемый бактериями газ в бескислородной среде Земли. Данное доказательство может служить примером того, что жизнь распространилась за пределами нашей планеты.

Космическим агентством в феврале были отобраны 4 предложенных миссий, которые на данный момент находятся на рассмотрении. Две миссии предполагают отправку автоматических зондов к планете Венера, один из которых под названием DAVINCI+ изучит атмосферу планеты Венера.

Дэвид Гринспун – астробиолог, работающий над миссией DAVINCI+ - рассказал Reuters, что миссия Davinci позволит взглянуть на атмосферу Венеры изнутри и узнать, что происходит там.

Остальные три предложения включают миссию IVO – миссия к вулканическому спутнику Юпитера Ио, миссия Trident – облет крупнейшего спутника Нептуна Тритон и миссия VERITAS – вторая предложенная миссия на Венеру для изучения геологической истории. В НАСЕ отметили, что одна или две миссии могут быть одобрены.

Также отмечается, что до этого момента попытки найти жизнь в пределах солнечной системы не рассматривали планету Венера. Говорится, что в июле этого года НАСА запустило планетоход нового поколения для поиска следов потенциально существовавшей жизни на планете Марс.

Администратор НАСА Джим Брайденстайн отметил, что настало время и обратить внимание на Венеру. Он также выразил надежду, что процесс отбора миссий пройдет честно и объективно.