В Нацбанке прокомментировали фейковую рассылку о новых монетах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке Казахстана прокомментировали распространяемую в социальных сетях и мессенджерах рассылку о якобы вводе в обращение различных новых монет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространением в социальных сетях и мессенджерах информации о выпуске новых монет различных номиналов и их якобы вводе в обращение в ближайшее время сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», - заявили в финрегуляторе.

Они отметили, что на распространяемых картинках изображены коллекционные монеты, выпущенные в разные годы.

«Национальный банк просит население осторожно относиться к подобного рода рассылкам и проверять данные. Официальная информация размещается на сайте ведомства и на страницах в социальных сетях», - обратились к гражданам в Нацбанке.

В 2020 году Национальный банк планирует выпустить в обращение монету номиналом 200 тенге. Данное решение принято для увеличения срока службы денежных средств низших номиналов. Банкноты номиналом 200 тенге изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет.

Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа.