В Нью-Йорке презентованы инвестиционные возможности Казахстана

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Инвестиционная конференция на тему «Казахстан в меняющейся Евразии» стартовал в Нью-Йорке. Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Жумагалиевым презентовала инвестиционные возможности Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Участниками мероприятия стали более 250 представителей крупных международных корпораций, среди которых такие компании, как Backer & McKenzie, Сhevron, GE Transportation Digital, RocketSpace Capital.

На открытии конференции с приветственным словом от казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев.

«Я здесь сегодня с очень важной миссией - обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших стран в Белом доме. Теперь настало время опираться на позитивные тенденции, складывающиеся в настоящее время для обеих стран, и продвигаться к проектам в области инноваций и знаний. В течение последних нескольких лет Казахстан завершил широкомасштабную программу реформ, что позволило улучшить деловой и инвестиционный климат, а также интегрировать нашу страну в региональную и глобальную торговлю», - сказал А. Жумагалиев.

Казахстан видит перспективы в таких несырьевых секторах экономики, как информационные технологии, добыча и металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, а также пищевая, химическая и нефтехимическая промышленности. В целях перехода к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях, в Казахстане активно внедряется программа цифровизации. В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» принимаются меры по развитию человеческого капитала, созданию электронного правительства и цифровой экономики, обеспечению широкополосной связи во всех уголках страны, а также поддержке инновационной экосистемы.

«По инициативе Главы государства Н. Назарбаева мы создаем Международный технопарк IТ-cтартапов (Astana Hub). Это уникальная площадка для IТ-компаний, инвесторов и других лиц для продвижения цифрового развития. Официальная презентация запланирована на 5 ноября этого года. Я хотел бы пригласить вас всех на это важное событие. Призываю наших американских партнеров извлечь максимальную пользу из наших амбициозных планов. Мы приветствуем всех, кто готов использовать различные инвестиционные преференции и другие меры государственной поддержки. И, конечно же, инвестировать в Казахстан», - резюмировал А. Жумагалиев.

Кроме того, на полях конференции pаместитель Премьер-Министра РК провел ряд двусторонних встреч - с президентом по разведке и добыче в регионах Европа, Евразия и Ближний Восток компании «Chevron» Т. Леви, главным исполнительным директором компании «Theia Group» C. О'Ниллом, исполнительным вице-президентом компании «Baron Services» Р. Бароном, совладельцем компании «RocketSpace Capital» Л. Каганом, главным исполнительным директором компании «Network 1 Financial» Р. Хантомс, председателем и главным исполнительным директором компании «W.R. Grace» К. Коулом, а также главным стратегом по инвестициям компании «Verno Capital» Р. Нэшем.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и торговли. С казахстанской стороны во встречах также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в США Е. Казыханов, вице-министр по инвестициям и развитию РК А. Кабикенов, вице-министр энергетики РК Б. Акчулаков, председатель Правления АО «НК «Kazakh Invest» С. Туякбаев, председатель Правления АО «НАТР» М. Омаров.

В ходе конференции управляющий МФЦА К. Келимбетов обсудил с участниками мероприятия возможности для ведения и развития международного бизнеса в Казахстане с учетом работы МФЦА и расширяющейся международной и региональной сети представительств Kazakh Invest, направленной на оказание поддержки инвесторов.

По итогам форума планируется заключение ряда договоренностей.



