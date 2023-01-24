Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Нью-Йорке начали борьбу с шумом от автомобилей

    24 Января 2023, 15:12

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке планируют расширить применение дорожных камер со встроенными шумомерами, способными идентифицировать автомобили и мотоциклы, издающие недопустимый уровень шума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC7 New York.

    За год эксплуатации новой системы 71 водителю выписали штрафы за нарушение правил по допустимому уровню шума. Городской департамент охраны окружающей среды в настоящее время планирует расширить использование придорожных шумомеров.

    Новые устройства записывают номерные знаки нарушителей. Владельцам транспортных средств грозит штраф в размере 800 долларов за первое нарушение правил шума и штраф в размере 2625 долларов за повторное.

    Данные меры должны помочь в борьбе с незаконной модификацией глушителей и выхлопных систем автовладельцами.

    Член городского совета Эрик Боттчер отметил, что транспортные средства с измененными выхлопными трубами издают чрезвычайно громкий шум, что становится проблемой в Нью-Йорке.


    Фото: AP

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несколько человек пострадали при стрельбе в американском штате Айова
    В Калифорнии произошла очередная стрельба за последние три дня
    Казахстан и США обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности
    Цены на природный газ подорожали в США, но подешевели в Европе
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет
    5 Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях
    Новости партнеров