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    В Нью-Йорке были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана с ООН

    24 Сентября 2019, 15:39

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Генерального секретаря ООН - Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Утоикаману, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Заместитель Генерального секретаря выразила благодарность Казахстану за активную деятельность нашей республики в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

    Глава внешнеполитического ведомства информировал представителя ООН о приоритетах работы Казахстана в рамках предстоящего председательства в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которое начнется 1 января 2020 года. Как крупнейшее государство, не имеющее выхода к морю, наша страна намерена выступить лидером в данной группе для достижения Целей устойчивого развития.

    Стороны подчеркнули значительный вклад в международное сотрудничество инициированной Казахстаном Алматинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2004-2014 годы и Венской программы действий на 2014-2024 годы.

    Глава МИД Казахстана М. Тлеуберди также провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН - главой Контртеррористического управления (КТУ) Владимиром Воронковым.

    Министр проинформировал о деятельности Казахстана по противодействию терроризму. Казахстанская сторона выразила признательность за поддержку, оказываемую КТУ, продвижению инициированного Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. На сегодня к Кодексу присоединились 84 государства, и Казахстан продолжит работу по его универсализации.

    Представитель ООН высоко оценил усилия Казахстана в обеспечении безопасности и устойчивого развития, а также выразил благодарность за активное сотрудничество с КТУ. Была отмечена плодотворная работа по проведению операции «Жусан» по возвращению граждан РК из зон боевых действий, что может служить примером для многих стран мира. Стороны достигли договоренности о создании под эгидой ООН документального фильма о вышеуказанной операции и реализации специальной PR-кампании, призывающей страны к борьбе с терроризмом.

    Автор:

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК
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