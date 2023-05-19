В МВД РК опровергли слухи об отмене жилищных выплат для полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что сотрудникам криминальной полиции, следствия и местной полицейской службы перестанут платить жилищные выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что выплаты якобы будут отменены из-за повышения должностных окладов. В Министерстве внутренних дел РК эту информацию опровергли.

«Министерство внутренних дел предупреждает о недостоверности данной информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.



