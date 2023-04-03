В МВД прошли кадровые назначения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД прошли кадровые назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Приказом министра внутренних дел назначены на должность заместителя начальника департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов.

Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом. Последняя занимаемая должность – начальник управления технической защиты информации департамента информации и связи МВД.

На должность заместителя начальника департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, ранее занимавший должность заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

На должность заместителя начальника департамента полиции города Алматы назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником управления информатизации и связи этого же департамента.

На должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте назначен Маулен Маканов, ранее занимавший должность начальника управления миграционной службы департамента.