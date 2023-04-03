Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    В МВД прошли кадровые назначения

    3 Апреля 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД прошли кадровые назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Приказом министра внутренних дел назначены на должность заместителя начальника департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов.

    Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом. Последняя занимаемая должность – начальник управления технической защиты информации департамента информации и связи МВД.

    На должность заместителя начальника департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, ранее занимавший должность заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

    На должность заместителя начальника департамента полиции города Алматы назначена Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником управления информатизации и связи этого же департамента.

    На должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте назначен Маулен Маканов, ранее занимавший должность начальника управления миграционной службы департамента.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК
    Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане