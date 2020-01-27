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В МВД презентовали номера и техпаспорта для регистрации ввозимых из Армении машин

27 Января 2020 17:35
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В МВД презентовали номера и техпаспорта для регистрации ввозимых из Армении машин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал о правилах регистрации ввозимых с Армении автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главой государства дано поручение Правительству по регистрации иностранных авто гражданами Казахстана и стран-участниц ЕАЭС с возможностью отсрочки уплаты таможенной пошлины, утилизационного сбора до 1 марта 2021 года. Это разовая акция, которая будет проводиться полицией», - сказал Марат Кожаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эта акция касается только тех граждан, которые приобрели авто в личную собственность в странах ЕАЭС и ввезли его в Казахстан до 1 февраля 2020 года

«К примеру, гражданин Казахстана, имея на руках техпаспорт, выданный на его имя в Армении, может зарегистрировать его в Казахстане с отсрочкой оплаты таможенных платежей и утилизационного сбора до 1 марта 2021 года. Кроме того, если гражданин Казахстана приобрел в России авто по договору купли-продажи, но управляет им в Казахстане по доверенности, то у него есть возможность снять авто с учета и воспользоваться данной акцией», - объяснил спикер.

«Для регистрации авто гражданину необходимо обратиться в СпецЦОН и предоставить удостоверение личности, государственные или транзитные номерные знаки, соответствующие с регистрацией транспортного средства, документ, подтверждающий право собственности на автомобиль, в случае, если техпаспорт был выписан на его имя, а также предоставить квитанцию об оплате за первичную регистрацию, пошлину за предоставление государственного номера и пошлину за изготовление техпаспорта», - добавил М. Кожаев.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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