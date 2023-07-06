В МВД Франции объявили о прекращении массовых беспорядков в стране

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», - сказал Дарманен, отметив, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

«Необходимо, однако, внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие дни», - считает Дарманен.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с происходящими во Франции беспорядками постепенно стабилизируется.

«Ситуация постепенно возвращается к норме», - сказала Борн в ходе выступления в Сенате. Она информировала сенаторов о мерах по восстановлению спокойствия в стране.

Ранее о стабилизации ситуации и отмене введенных ограничений на движение наземного транспорта в вечернее время заявил в Twitter министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

В ночь с 27 на 28 июня в Нантере и других пригородах Парижа начались стычки групп молодежи с силами полиции. Протестующие обвиняли полицию в чрезмерном применении силы, превышении служебных полномочий. К выходным протесты перекинулись на другие города Франции – Марсель, Лион, Страсбург. Отдельные стычки происходили в соседней Бельгии и Швейцарии.