В музее ВКО открылась выставка, посвященная Касыму Кайсенову

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии 75-летия Великой Победы на родине легендарного партизана Касыма Кайсенова открылась выставка, посвященная Народному герою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В годы Великой Отечественной войны Касым Кайсенов руководил партизанским движением в Белоруси и Украине. Партизаны называли его дядей Васей. Он лично участвовал в наиболее смелых и дерзких акциях. Пускал поезда под откос, расправлялся с предателями и был для фашистов врагом номер один. Касым Кайсенов ушел из жизни в 2006 году.

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике выставлены экспонаты, отражающие жизнь Народного героя.

Большинство представленных экземпляров были переданы Касымом Кайсеновым во время экспедиции сотрудников отдела в город Алматы в 2005 году. Парадная форма полковника в отставке передана в дар музею-заповеднику Музеем Первого Президента.

Также среди экспонатов книги писателя с автографом, мемориальные вещи, фотографии, сделанные 9 мая 2006 года во время приезда Кайсенова на открытие экспозиции «Атамекен», а также портреты Касыма Кайсенова - один из портретов написан с 2000 по 2006 годы личным секретарем писателя Еркином Нуразханом.

«Мы очень гордимся тем, что при жизни Касым Кайсенов посетил наш музей и дал нам благословение. Отрадно, что в нашем регионе такая богатая фондовая коллекция, посвященная настоящему герою. Касым Кайсенов по праву может считаться наследником воинской доблести своих знатных предков – Кабанбай-батыра и Барак-батыра. Своим героем его считала не только казахская земля, но и украинский народ, который благодарно хранит память о его мужестве и героизме при освобождении их Родины во время Великой Отечественной войны. Прошло уже 14 лет, как среди нас не стало этого легендарного человека, но подвиги Касыма Кайсенова, его заслуженный труд навечно остались в памяти народа», – отметила заместитель директора по науке областного этнографического музея Гулжан Кашаку.



