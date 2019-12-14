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    В музее Шымкента провели познавательный урок

    14 Декабря 2019, 17:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкентском историко-краеведческом музее ко Дню Независимости состоялся урок познания на тему «Егеменді елдігім - Тәуелсіздік теңдігім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На мероприятие, организованное в рамках патриотической недели, пришли учащиеся городской общеобразовательной школы №129, а учитель истории Ералы Момынкулов рассказал им о наиболее памятных вехах строительства независимого государства. Также он поведал о древней истории казахского народа, ознакомил школьников с музейными экспонатами из предметов, которые использовали в древности наши предки.

    Школьники получили исчерпывающие знания о современной истории Казахстана, окунулись в глубину вековой истории народа. Стоит отметить также, что воспитатели подготовительных групп этой школы провели открытый урок «Тәуелсіздік - тірегім». На нем маленьким дошколятам было рассказано о любви к Родине и уважении к государственным символам Республики Казахстан. Ребятам показали символы государства, а также фотографии героев декабрьских событий 1986 года, прочитали стихи на тему независимости.

    Автор: Айнур Акбаева

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    Образование День Независимости Шымкент
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