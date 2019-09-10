В музее Библиотеки Елбасы открылась выставка корейской традиционной одежды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- В здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась выставка корейской традиционной одежды «Ханбок и я: целительный путь к себе». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Выставка организована совместно с Корейским культурным центром посольства Республики Корея в рамках международного проекта Библиотеки Елбасы «Диалог посредством культуры» в честь 10-летия стратегического партнерства между Республикой Корея и Республикой Казахстан.

Ханбок дословно означает «корейский костюм». Известны разновидности мужского и женского костюма. В ХХ веке костюм был трансформирован для более удобного ношения.

Творческий союз художника Квак Гончжу и модельера Ро Чжухён, работы которых представлены на открывшейся выставке, нацелен на переосмысление характеристики ханбока, его оригинальной линейной композиции. Художники позиционируют свои произведения как автобиографические: «работы представляют важные периоды жизни, относящиеся к нашему прошлому, настоящему и будущему».

На выставке представлено более 10 костюмов ханбок и 45 произведений современной графики на корейской бумаге «ханджи», вместе раскрывающие художественный замысел авторов, которые приглашают всех зрителей поразмыслить о том, как личность человека выражается через одежду.

«Международный проект Библиотеки Елбасы «Диалог посредством культуры» за многие годы доказал свою востребованность. Нынешнее событие – это уже наше третье совместное с Корейским культурным центром мероприятие. В частности, ранее были организованы выставка корейской современной народной живописи «Минхва», выставка коллекции палочек «K-Chopsticks: Connection», проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Сегодня мы узнаем много интересного о ханбоке – корейском национальном костюме. Это очень ценно, потому что в современных условиях глобализации традиционный костюм по-прежнему остается неким «якорем», который напоминает каждому из нас об истории и традициях народа», ­ отметил директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.

В открытии выставки приняли участие послы и сотрудники дипломатических представительств Азербайджана, Ватикана, Индии, Кореи, России, Румынии, Польши, Японии, представители музеев и культурных центров, Союза художников РК и др.

В рамках открытия выставки прошло дефиле – показ коллекции традиционной корейской одежды.

Выставка продлится до 5 ноября 2019 года.