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    В мусульманском мире наступил новый год

    20 Августа 2020, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 августа начался новый год по мусульманскому летоисчислению. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Сегодня наступает первый день нового 1442 года по Хиджре – мусульманскому летоисчислению, берущему начало с переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

    Год по Хиджре исчисляется по лунному календарю, а поскольку он короче солнечного, начало мусульманского года ежегодно сдвигается на 11 дней назад относительно привычного для нас григорианского календаря.

    В арабских странах начало нового года широко не празднуется, однако доброй традицией считается поздравить родных, близких и друзей.

    К примеру, король Иордании Абдалла II поздравил арабские и мусульманские народы, пожелав добра и благословений, добавив, что память о переселении Пророка послужит источником солидарности, сострадания и терпения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на twitter-аккаунт короля Абдаллы II.

    С подобными поздравлениями обратились также наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайед аль Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Религия Дата Общество
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