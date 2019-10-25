Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    В Москве проходит заседание Евразийского межправсовета

    25 Октября 2019, 20:17

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Очередное 19-е заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) на уровне глав правительств стран ЕАЭС, проходит в Москве на базе инновационного центра «Сколково», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений сотрудничества и решению текущих вопросов деятельности ЕАЭС, а также укреплению позиций организации на международной арене.

    Главы правительств обсудят ход работы над проектом соглашения, признанного ввести наднациональное регулирование во взаимной торговле стран ЕАЭС алкогольной продукцией.

    Будут также рассмотрены вопросы, касающиеся принятия соглашений и иных документов по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, по продвижению ювелирной продукции на рынки третьих стран. Планируется подписание соглашения по унификации селекционно-племенной работы.

    Также будет подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Сербия.

    Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) проходит с участием глав правительств стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России Никола Пашиняна, Сергея Румаса, Аскара Мамина, Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева. Также сегодня на встрече присутствует председатель правительства Сербии Ана Брнабич. В мероприятии также принимают участие председатель ЕЭК Тигран Саркисян и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Правительство РК Премьер-министр РК ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров