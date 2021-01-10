В Москве проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Избирательный участок №265 при Посольстве Казахстана в России открылся в семь часов утра по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Члены избирательной комиссии продемонстрировали готовность участка к голосованию, зафиксировав обеспеченность всех необходимым условий, в том числе санитарных требований. Голосование открылось с исполнения Государственного гимна Казахстана. В числе первых возможность сделать свой выбор была предоставлена представителям молодежи, впервые участвующим в выборах.

Как сообщил председатель участка Еркин Тукумов, кроме столичного участка граждане Казахстана, находящиеся в России, могут реализовать свое избирательное право на четырех участках, созданных при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Голосование на участках в РФ проходит с 07:00 до 20:00 по местному времени. При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Одним из главных вопросов работы избирательного участка стали антиковидные меры.

«Мы предпринимаем все меры, установленные требованиями санэпидемнадзора. Закуплены маски, перчатки, санитайзеры. Соблюдается социальное дистанцирование, нанесены соответствующие разметки, а также осуществляется температурный контроль. Каждые полчаса у нас проводится санитарная обработка всего избирательного участка», - сказал Е. Тукумов.