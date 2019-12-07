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    В московском метро запустили тематический поезд в честь пятилетия ЕАЭС

    7 Декабря 2019, 13:14

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В московском метрополитене запустили тематический поезд в честь пятилетия образования Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Интерьер каждого посвящен одному из государств-членов ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России.

    Пассажиры смогут узнать интересные факты о странах, ознакомиться с их основными отраслями промышленности и особенностями национальной кухни. При этом в каждом вагоне размещена информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается Евразийская экономическая комиссия. В верхней части салона отражены темпы роста ВВП стран-участниц.

    На дверях пассажиры найдут инфографику о структуре экспорта товаров государств ЕАЭС, итогах внешней торговли с третьими странами, преимуществах Союза для его жителей. QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС, а также перейти на странички ЕЭК в соцсетях и почитать свежие новости о Союзе.

    «Этот поезд дружбы будет информировать москвичей о том, что из себя представляет Евразийский экономический союз. Мы - молодое объединение, и такие инициативы для нас очень важны - они способствуют узнаванию Союза и помогают рассказывать о тех плюсах, которые дает объединение», - отметил во время торжественной церемонии запуска поезда председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

    Знаковым событием запуск поезда ЕАЭС назвал член Совета ЕЭК, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

    «Очень важно, чтобы результаты интеграции прочувствовали все граждане ЕАЭС. Пусть этот поезд радует москвичей и гостей столицы, пусть они пропитываются духом Евразийского экономического союза», - сказал он.

    В пресс-службе ЕЭК сообщают, что поезд, посвященный пятилетию ЕАЭС, будет курсировать на Кольцевой линии метро полгода и перевезет порядка трех миллионов человек, которые смогут подробно ознакомиться с достижениями Союза и социально-экономическими показателями особенностями стран-участниц.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Транспорт Россия ЕАЭС
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