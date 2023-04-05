В мошенничестве на 3 млн тенге подозревается жительница Актюбинской области

АЛГА. КАЗИНФОРМ - В мошенничестве на 3 млн тенге подозревается жительница Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Алгинским районным отделом полиции расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Установлено, что в конце 2022 года 34-летняя жительница Алги, под предлогом связей обещала помочь в получении квартиры через социальную программу, завладела денежными средствами четверых потерпевших. Общая сумма ущерба составила свыше 3 млн тенге.

Деньги потерпевшие передавали нарочно и переводили через банковский терминал. По факту проводятся следственные действия по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».



