В морозы акмолинцы бесплатно подвозят стоящих на остановках земляков

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В морозные дни акмолинцы запустили акцию «Поможем друг другу», подвозя стоящих на остановках замерзших жителей региона совершенно бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало акции в Кокшетау было положено обращением одного из водителей областного центра, размещенном в Инстаграм, а позже на канале kokshevideogram.

«Мы запускаем акцию «Поможем друг другу». Зима обещает быть холодной, будет доходить до -40°. Вся суть акции «Поможем друг другу» заключается в том, что кто едет по пути, забирать людей с остановок бесплатно. Давайте делать добро вместе», - призвал житель Кокшетау земляков.

В целом, большинство комментирующих поддержали акцию. При этом акмолинцы отмечают, что многие в наше время боятся садиться в авто к незнакомому человеку, не зная, чего ждать от него. Кроме того, остановить свой автомобиль на остановке чревато штрафом.

«Я постоянно выезжаю специально на морозы, чтобы подвезти людей, но большинство бояться садится, хоть я и девушка», - поделилась одна из водителей.

Между тем, к акции уже подключились другие районы области. К примеру, подписчик @shchuchinsk_life высказал слова благодарности подвезшему его водителю.

«Хотелось бы с помощью вашего блога выразить благодарность Серику, водителю автомобиля с номером 806 (марку не знаю, номер только удалось запомнить) за то, что, ехав в Бурабай (не на Птицефабрику), довез нас, стоящих на остановке в ожидании маршрутного автобуса. Самое главное - хотелось сказать, что довезли нас всех бесплатно (до Птицефабрики, хотя не по пути), сказав: чтобы не замерзли в такой мороз», - написал мужчина.