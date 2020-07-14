В Монголии зафиксировали первый случай смерти от бубонной чумы

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Проведенные в Улан-Баторе лабораторные анализы подтвердили смерть 15-летнего подростка в аймаке Говь-Алтай на юго-западе Монголии от бубонной чумы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Результаты теста ПЦР показали в понедельник вечером, что бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего подростка», - цитирует «Синьхуа» представителя Министерства здравоохранения Монголии Д.Нарангерель.

Подросток скончался в минувшее воскресенье по пути в больницу. За три дня до смерти он вместе с друзьями ел блюдо из мяса сурка.

Двое друзей и еще 15 контактных лиц изолированы и проходят лечение в больницах.

В связи с гибелью подростка в пяти сомонах провинции Говь-Алтай Монголии в воскресенье был введен карантин, закрыто движение транспорта.

Ранее в аймаке Ховд (Западная Монголия) были зафиксированы два подтвержденных случая заболевания бубонной чумой.