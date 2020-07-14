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    В Монголии зафиксировали первый случай смерти от бубонной чумы

    14 Июля 2020, 19:10

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Проведенные в Улан-Баторе лабораторные анализы подтвердили смерть 15-летнего подростка в аймаке Говь-Алтай на юго-западе Монголии от бубонной чумы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    «Результаты теста ПЦР показали в понедельник вечером, что бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего подростка», - цитирует «Синьхуа» представителя Министерства здравоохранения Монголии Д.Нарангерель.

    Подросток скончался в минувшее воскресенье по пути в больницу. За три дня до смерти он вместе с друзьями ел блюдо из мяса сурка.

    Двое друзей и еще 15 контактных лиц изолированы и проходят лечение в больницах.

    В связи с гибелью подростка в пяти сомонах провинции Говь-Алтай Монголии в воскресенье был введен карантин, закрыто движение транспорта.

    Ранее в аймаке Ховд (Западная Монголия) были зафиксированы два подтвержденных случая заболевания бубонной чумой.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Здравоохранение Монголия
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