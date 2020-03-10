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    В Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

    10 Марта 2020, 08:51

    УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ-КАЗИНФОРМ - Вице-премьер Монголии, глава Государственной чрезвычайной комиссии У.Энхтувшин 10 марта на пресс-конференции для СМИ сообщил о первом случае заражения человека инфекцией Covid-19 в стране, в частности у гражданина Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Montsame.

    В связи с этим сегодня, 10 марта в 06:00 часов утра по местному времени ГЧК созвала экстренное заседание, на котором был обсужден данный вопрос.

    У гражданина Франции, прибывшего 2 марта в Монголию авиарейсом «Москва-Улаанбаатар», началась повышаться температура с 7 марта, и первый тест на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время он находится в карантине в аймаке Дорноговь.

    Министр здравоохранения Д.Сарангэрэл заявила, что в скором времени будет проведен дополнительный тест для подтверждения первого результата.

    «Бригада врачей Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний направилась в аймак Дорноговь. В настоящее время самочувствие гражданина Франции находится на сравнительно стабильном уровне. Несмотря на рекомендации и предупреждения организаций здравоохранения отправиться в самоизоляцию в течение 14 дней, он пренебрег советами и отправлялся гулять», - сообщила министр.

    Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с французом, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака Дорноговь. По этому поводу ГЧК заявила, что оба гражданина будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.

    Автор:

    Монголия
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