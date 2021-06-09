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    В Монголии начались выборы Президента

    9 Июня 2021, 13:26

    УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 июня, в Монголии начались выборы Президента. Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 22 часов по местному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

    Начиная с этого года Президент избирается сроком на 6 лет. На этот раз своих кандидатов выдвинули от Монгольской Народной партии - Л. Хурэлсуха, от Демократической партии - С. Эрдэнэ и от коалиции «Правильный человек, Электорат» -Д. Энхбата.

    По данным ГИК, в списках избирателей зарегистрировано 2 151 329 избирателей.

    В этот день по всей стране работают 2087 избирательных участков и подсчет голосов будут проведены вручную.

    Вчера, 8 июня, 25 619 граждан отдали свои голоса при помощи переносных урн для голосования. Также проголосовали государственные служащие, которые работают в красной зоне, 7 051 граждан, находящихся в изоляторах, и примерно 18 000 человек, которые не были инфицированы, но не могут прийти на избирательные участки. Кроме того в 44 дипломатических представительствах Монголии в 30 странах мира были созданы избирательные участки и 30-31 мая прошли досрочные выборы. За границей из 7 394 зарегистрированных избирателей проголосовали 76 процентов, или 5 618 человек.

    За президентскими выборами будут наблюдать 43 представителей иностранных и международных организаций и освещать 40 журналистов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Монголия
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