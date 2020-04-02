Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Монголии дали старт строительству музея «Чингис хан»

    2 Апреля 2020, 21:32

    УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ- КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 апреля запущена работа по возведению музея «Чингис хан», инициированного премьер-министром У.Хурэлсухом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Монцамэ».

    Глава правительства лично принял участие и выступил с речью на торжественной церемонии начала строительных работ.

    Официально объявив о запуске строительства музея, он отметил: «Этот день является историческим днем для монгольского народа. Названный в честь великого Чингис хана музей станет Дворцом-хранителем национальной истории, культуры и интеллекта. Музей будет воспитывать патриотизм, интерес к истории своей страны. Спасибо, всем кто приложил усилия в претворении проекта в жизнь и монгольскому народу за поддержку».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Монголия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Музей под открытым небом возобновил работу в столице
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане