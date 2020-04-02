В Монголии дали старт строительству музея «Чингис хан»

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ- КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 апреля запущена работа по возведению музея «Чингис хан», инициированного премьер-министром У.Хурэлсухом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Монцамэ».

Глава правительства лично принял участие и выступил с речью на торжественной церемонии начала строительных работ.

Официально объявив о запуске строительства музея, он отметил: «Этот день является историческим днем для монгольского народа. Названный в честь великого Чингис хана музей станет Дворцом-хранителем национальной истории, культуры и интеллекта. Музей будет воспитывать патриотизм, интерес к истории своей страны. Спасибо, всем кто приложил усилия в претворении проекта в жизнь и монгольскому народу за поддержку».