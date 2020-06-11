В МОН РК предостерегли абитуриентов от вузов-«пылесосов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК отзывает лицензии не соответствующих требованиям высших учебных заведений. Об этом заявила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы уже, наверное, слышали про вузы, которые называют «пылесосами». Они собирают всех отчисленных студентов или переведенных из других вузов. У них на входе малочисленные группы, а на выходе по завершению учебного заведения это уже многочисленные группы. Например, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, Региональный социально-инновационный университет и другие», - сказала Гульзат Кобенова.

В этой связи Министерство намерено бороться с такими вузами.

«В текущем году уже лишен лицензии Региональный социально-инновационный университет, один из крупных в Казахстане. У двух вузов приостановлены действия лицензии, это Юридическая академия им. Кунаева и Казахская академия труда и социальных отношений. По отдельным направлениям лишаются лицензии, например, университет Сырдарья, некоторые вузы уже добровольно возвращают лицензии при несоответствии квалификационным требованиям. В этом году завершает образовательную деятельность Академия экономики и права им. Жолдасбекова. В настоящее время Министерство начинает непосредственные проверки в 17 высших учебных заведениях и до конца текущего года будут продолжены такие проверки на плановой основе», - резюмировала Гульзат Кобенова.