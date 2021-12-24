В молодежном форуме в Ташкенте приняла участие делегация из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане 20-21 декабря по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошел «Молодежный форум Ташкент-2021», в котором приняла участие делегация из Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В форуме приняли участие 15 делегатов во главе с руководителем управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайратом Камбаровым.

Стоит отметить, что форум стал площадкой для создания сообществ для обсуждения приоритетов молодежной политики, а также их трудоустройства, с целью создания условий для самореализации, профессионального и творческого развития, в том числе устойчивого вовлечения молодежи в экономическую и социальную жизнь.

В состав делегации вошли руководители столичных и республиканских молодежных организаций, члены АНК, представители молодежи из области спорта и культуры, предприниматели, социально активная молодежь.

В рамках форума были представлены лучшие проекты в области государственной молодежной политики, реализованные в столице.

Мэр Ташкента Джахонгир Артиходжаев лично встретился с делегацией из Нур-Султана для обсуждения вопросов в сфере молодежной политики.



