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      Северо-Казахстанская область

    В многодетные семьи приехали с подарками полицейские СКО

    31 Декабря 2021, 14:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области члены женсовета департамента полиции посетили многодетные и малоимущие семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в качестве подарков привезли вещи первой необходимости, продукты и сладкие сюрпризы, чтобы создать праздничное настроение у ребят, чьи семьи находятся в трудной ситуации.

    «В женсовет входят 18 сотрудниц. Среди их обязанностей - тренинги по правам женщин и профилактике насилия, организация различных мероприятий, рассмотрение заявлений и обращений женщин-сотрудниц и членов их семей. Они могут вносить предложения по совершенствованию законодательства РК по вопросам гендерной политики. Традиционно важной частью их работы является благотворительность», - сказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

    Женщины составляют примерно четверть сотрудников североказахстанской полиции. 583 представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами несут службу страже правопорядка. Из них 373 — аттестованные сотрудницы, остальные — госслужащие и работающие по трудовому договору. Они служат во всех подразделениях. Больше всего женщин в ювенальной полиции, следствии и дознании - в службах, где особенно нужны усидчивость, чуткость, внимание к деталям.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Благотворительность МВД РК Марафон добрых дел Новый год
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