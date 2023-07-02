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    В МНЭ РК обсудили усиление торгово-экономических отношений между Казахстаном и Таджикистаном

    2 Июля 2023, 04:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра национальной экономики РК Алибека Куантырова с министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи А.Куантыров выразил благодарность за приглашение принять участие в Экономическом форуме стран Центральной Азии, который состоится 14-15 сентября в городе Душанбе в рамках Саммита Глав государств Центральной Азии.

    «Убежден, что проведение таких форумов является отличной диалоговой площадкой для положительного влияния на развитие экономики и торговли между нашими странами. Наши взаимоотношения в целом построены в духе крепких братских связей», - добавил А.Куантыров.

    В свою очередь, З.Завкизода отметил положительный рост экономических отношений между странами.

    «Наши двусторонние отношения вышли на высокий, дружественный, доверительный уровень. В результате чего, Казахстан является вторым самым крупным торговым партнером Таджикистана», - отметил он.

    Стороны договорились и дальше укреплять сотрудничество в сфере торговли, обсудив вопросы по реализации Дорожной карты по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан на 2023-2024 гг.

    За 2022 год объем товарооборота между двумя странами составил 1,4 млрд. долл. США, что на 18,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экономика Таджикистан Миннацэкономики
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