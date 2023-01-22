В мировой экономике наблюдаются положительная динамика, но риски еще сохраняются - глава МВФ

ДАВОС. КАЗИНФОРМ - Перспективы мировой экономики не так плохи, как опасались пару месяцев назад, но это еще не означает отсутствие рисков. Мы должны быть осторожны. Такое мнение выразила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на заключительной панели Всемирного экономического форума в Давосе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

«МВФ прогнозирует, что экономика Китая в этом году опередит глобальный рост на 2,7%, составив 4,4%, после того как в прошлом году впервые за четыре десятилетия опустилась ниже этого показателя», - отметила она, подчеркнув сохраняющиеся риски, в том числе экономический рост в Китае, приводящий к повышению цен на нефть и газ, и ситуацию в Восточной Европе, подрывающую глобальное доверие.

Положительным изменением в этом, по словам Георгиевой, является то, что все наглядно увидели, как сила рынков труда отражается на потребительских расходах и поддержании экономики.

«Самое большое предостережение заключается в том, что рынки труда могут частично утратить свою нынешнюю напряженность, а процентные ставки еще существенно не снизились», - отметила она.

По ее словам, если они (процентные ставки - прим. автора) будут «кусаться» сильнее, то можно увидеть рост безработицы.

«Таким образом, мы должны думать о возможном росте безработицы в то время, когда бюджетные возможности у правительств очень ограничены, они не так уж много могут сделать, чтобы помочь людям. И все же на них будут давить, чтобы они это сделали», - добавила Георгиева.

Глава МВФ призвала участников Давоса бороться с глобальной экономической фрагментацией.

«То, как мы обеспечим безопасность цепочек поставок в будущем, будет иметь огромное значение для наших будущих перспектив роста. Если диверсификация цепочек поставок не будет осуществляться рационально и совместно, это может привести к потере 7% ВВП, что составит 7 трлн долларов», - резюмировала она.

Фото: Fabrice Coffrini, Afp



