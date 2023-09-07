В мире резко возросло число онкобольных в возрасте до 50 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число онкологических заболеваний у людей в возрасте до 50 лет резко возросло во всем мире за последние три десятилетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Так, в 2019 году в этой возрастной группе было зарегистрировано 3,26 млн случаев заболевания раком — на 79% больше, чем в 1990 году. При этом речь идет именно о заболеваемости, а не росте уровня смертности от рака. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая свою работу в онлайн-издании BMJ Oncology.

Впрочем, эксперты предупреждают, что торопиться с далекоидущими выводами не стоит, поскольку исследователи не принимали во внимание рост численности населения, который за тот же период составил 40%, а также не в полной мере учитывали тот факт, что за это же время значительно улучшились методы диагностики и стала намного обширнее база данных по онкозаболеваемости.

Исследовательская группа, в которую входят ученые из Китая, США и Великобритании, признает, что делать однозначные выводы на основе их работы не следует, но при этом они подчеркивают, что такие очевидные факторы как излишний вес, чрезмерное потребление красного мяса и соли, а также отсутствие физических упражнений и генетическая предрасположенность вполне могут способствовать росту онкологических заболеваний у людей в возрасте от 14 до 49 лет.

Заболеваемость - еще не смертность

По данным исследователей, самыми распространенными остаются рак пищеварительной системы, кожи и груди.

От онкологических заболеваний в 2019 году скончалось более миллиона людей в возрасте до 50 лет. По выкладкам ученых, это на 25% больше, чем 30 лет назад, но если принимать в расчет прирост глобальный рост населения, то по сути смертность от рака снизилась.

За основу подсчетов была взята база данных Global Burden of Disease, которая покрывает более 200 стран.

Исследователи признают, что для полного понимания процесса роста онкозаболеваний потребуется дополнительная работа, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что необходимо улучшать диагностику и принимать превентивные меры, чтобы не допускать заболеваний у сравнительно молодых людей.

Специалист в области клеточной биологии, профессор Лондонского университета Дороти Беннетт, не принимавшая участия в исследовании, согласна с тем, что делать однозначные выводы на основе одного лишь этого исследования просто невозможно.

И хотя британская исследовательская организация Cancer Research UK признает, что в стране в самом деле наблюдается некоторый рост заболеваемости раком в группе от 18 до 49 лет, представительница это организации доктор Клэр Найт спешит добавить, что «каким бы тревожным это ни казалось, рак это преимущественно болезнь преклонного возраста, когда большинство новых случаев во всем мире наблюдается у людей в возрасте от 50 и старше».

Ранее основные факторы, способствующие прогрессированию рака, назвал директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Азамат Дюсенов.