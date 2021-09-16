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    В МИОР РК прошла встреча с делегацией Азербайджана

    16 Сентября 2021, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития РК Аида Балаева провела встречу представителями Азербайджанской Республики, которые участвуют в работе Евразийского медиа-форума в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В мероприятии приняли участие К. Гасанов - руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Исмаилов - глава национального совета по телевидению и радио, О. Саттаров - заместитель руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Атамогланов – посол Азербайджанской Республики в РК, Р. Маммадов – председатель ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

    Министр поздравила А. Атамогланова с недавним назначением на должность посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности министерства.

    Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала «Qazaq tv» в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность министерства содействовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

    А. Балаева пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей Astana Media Week, которая пройдёт 27-28 сентября т.г.

    По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана СМИ Азербайджан Тюркский мир
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