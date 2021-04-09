Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В МИОР РК прошла встреча по итогам и перспективам программы «Рухани жаңғыру»

    9 Апреля 2021, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой состоялась онлайн-встреча об итогах и перспективах реализации программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В мероприятии приняли участие заместители акимов регионов, руководство КИОР «Рухани жаңғыру», координаторы проектных офисов в регионах, представители экспертных советов.

    Аида Балаева акцентировала внимание на проведенной работе с момента запуска программы, которой 12 апреля исполняется 4 года. Она рассказала об основных результатах и отметила вклад регионов в работу по реализации программы.

    Кроме того, министр представила участникам нового председателя Правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Асылбека Есенбаева.

    «Мы решили собраться вместе, подвести итоги проведенной работы и поделиться планами на будущее. Общественное обсуждение, мнение экспертов всегда имеют большое значение. Поэтому я надеюсь, что на сегодняшнем заседании будут высказаны конкретные мнения, предложения о содержании и значении программы», – отметила Аида Балаева.

    В ходе мероприятия было отмечено, что программа переходит на новый этап, который требует действий всех госорганов как на республиканском, так и на региональном уровнях. Так, с 2021 года программа «Рухани жаңғыру» перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания.

    Дорожная карта сформирована на основе программной статьи Елбасы Н.Назарбаева, а также тезисов, высказанных Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана и статье «Независимость дороже всего».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Другие государственные органы Рухани жаңғыру Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Волонтерским организациям на селе будут предоставлены гранты на сумму 1 млн тенге
    Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане